Dune: Part Two, ecco la data: Warner Bros. svela il giorno in cui esordirà il sequel!

Nonostante l'ottimismo dilagante dopo i confortanti risultati al botteghino, i fan di Dune non hanno potuto fare a meno di trattenere il fiato fino a ieri sera, quando Warner Bros. ha finalmente annunciato in via ufficiale l'arrivo della seconda parte del film di Denis Villeneuve. Ma quando esordirà questo sequel?

Nella giornata di ieri abbiamo assistito all'annuncio di titolo e logo del sequel di Dune, con l'aggiunta di una finestra di lancio relativamente precisa: il film che narrerà il prosieguo delle avventure di Paul Atreides è stato infatti presentato in vista dell'ottobre 2023, ma solo in queste ultime ore sono trapelate informazioni più precise relative all'attesissimo day one.

Stando a quanto annunciato da Warner Bros. in giornata, infatti, Dune: Part Two dovrebbe sbarcare sul grande schermo il 20 ottobre del 2023: per recarci in sala ad assistere al seguito del lavoro di Denis Villeneuve dovremo dunque attendere altri due anni, sperando che nel frattempo non sorgano problemi che portino a slittamenti e rinvii vari, come purtroppo accaduto già in occasione del primo capitolo a causa della pandemia.

Cosa vi aspettate da questo secondo film? Avete apprezzato la prima parte dell'opera di Villeneuve? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, a quanto ammonta il minutaggio di Zendaya nel primo capitolo di Dune.