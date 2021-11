Dune, parla Jason Momoa: 'Ecco perché amo Duncan Idaho'

Jason Momoa sembra aver sviluppato una vera e propria passione per Duncan Idaho: l'ex-star di Game of Thrones non ha mai nascosto la sua gioia nel poter prestare il suo volto al personaggio ideato dal genio di Frank Herbert, tornando proprio in queste ore a parlare dei motivi che l'hanno spinto ad accettare il ruolo.

Mentre Timothée Chalamet loda Zendaya per il lavoro svolto nel film di Denis Villeneuve, dunque, Momoa tesse una vera e propria apologia del Comandante dell'Esercito di Casa Atreides: "Duncan viene descritto come il più grande combattente dell'intera galassia. È un uomo d'onore, farebbe qualunque cosa per servire la sua famiglia, la Casa degli Atreides. Amo le qualità che rappresenta, quelle del cavaliere o del samurai" sono state le parole dell'attore.

La star di Aquaman ha poi proseguito: "Le donne lo amano e gli uomini vorrebbero farsi una birra con lui, quindi ho amato l'idea di questo carisma e del suo senso dell'avventura. Allo stesso tempo è un duro. Perché mai avrei dovuto rifiutare di interpretarlo?". E voi, cosa ne pensate? Credete che Jason Momoa sia stato la scelta giusta per il ruolo di Duncan Idaho? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, qual è il parere di Keanu Reeves su Dune.