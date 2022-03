Dune, parla Denis Villeneuve: 'Zendaya avrà un ruolo importante nella Parte Due'

La sceneggiatura di Dune Parte Due è pronta. Ad annunciarlo è stato il regista Denis Villeneuve, che ha anticipato che in questo secondo film vedremo il ritorno di Timothee Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson e Javier Bardem. Il regista ha aggiunto che Zendaya avrà un ruolo decisamente più rilevante in questo capitolo.

"Per Zendaya, vi dico solo che che la prima parte era una promessa. So che l'abbiamo vista di sfuggita nella prima parte, ma nella seconda avrà un ruolo importante. Seguiremo Timothée e Zendaya nelle loro avventure nel deserto. Questa è la cosa più eccitante per me nel tornare ad Arrakis, passare di nuovo del tempo con quei personaggi", ha condiviso Villeneuve.

Una notizia ottima non solo per i fan, ma anche per la stessa Zendaya, che ha recentemente ammesso di essersi divertita molto sul set di Dune. "Non volevo andar via [da quel set]" ha raccontato l'attrice. "Denis è stato molto caloroso e c'era un che di familiare nel modo in cui mi hanno fatto sentire quando sono arrivata. Sono stata accolta dalla troupe e dal cast, erano tutti erano talmente adorabili con me. Denis è molto attento ai dettagli e premuroso; ogni domanda che gli facevo, era legata a qualcosa a cui lui aveva già pensato. Aveva una risposta per ogni cosa, quindi sono stata in grado di parlare con lui e sviluppare Chani molto velocemente. Sono diventata molto amica [anche] con Timothée."

In ogni caso il secondo capitolo non sarà semplice. Il regista ha infatti rivelato che questo film contiene una scena importantissima, che coinvolge i sandworms e sarà molto complessa da girare. "Sarà una delle più belle sfide della mia vita. E so che se lo faccio bene, quella sarà LA scena" ha detto Villeneuve. Adesso non possiamo che essere curiosi.

Intanto vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti su Dune: Parte Due, la cui uscita è prevista per il 20 Ottobre 2023.