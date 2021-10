Dune, Oscar Isaac su QUELLA scena del Duca Leto: 'è stato davvero emozionante'

Dune si sta preparando ad uscire nei cinema USA e su HBO Max il 22 ottobre, il cast del film di Denis Villeneuve è perciò impegnato in un tour stampa che ci permette di approfondire alcuni aspetti e scoprire nuovi aneddoti avvenuti sul set.

L'attesissima pellicola fantascientifica è uscita in Italia il 16 settembre, se ancora non l'avete fatto leggete la nostra recensione di Dune, ma deve ancora fare il suo debutto nei cinema statunitensi. Fa parte del cast, nei panni del Duca Leto Atreides, anche Oscar Isaac che è stato intervistato da ComicBook.com, insieme alla collega Rebecca Ferguson, ed ha parlato di una delle sue scene più importanti. Nel film, l’attore ha una scena di nudo integrale e gli è stato chiesto come si fosse preparato per girarla.



"Un esercito di balordi", ha scherzato Isaac. "Sopporto tutto, avevo un calzino per le parti intime, quindi ero protetto e lo erano anche tutti gli altri. In realtà è stato davvero emozionante perché nel libro ho sempre amato questa idea perché abbiamo sempre visto il personaggio così abbottonato e in controllo della situazione, e improvvisamente è solo questa figura così vulnerabile simile a Cristo che sta per essere sacrificato, ho pensato che fosse girato in modo così bello".



Durante l’intervista, Ferguson ha anche parlato di alcune delle sfide affrontate durante la realizzazione del film:



"Il paesaggio, tutto questo, ricordo di essere stata sul set e Paul Lambert, l'artista degli effetti visivi che ha vinto l'Oscar per Blade Runner 2049, era seduto in una tenda, è un uomo così umile, tranquillo, gentile, ed è un genio. E ho avuto la possibilità di intrufolarmi e lui mi ha mostrato una delle difficoltà che stavano affrontando. Mi ha spiegato quanto fosse difficile non creare il verme della sabbia, ma l'affondamento della sabbia”.



Recentemente anche il regista Denis Villeneuve ha affrontato la questione del verme della sabbia di Dune, una creatura resa davvero spettacolare sul grande schermo.