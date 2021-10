Dune, Oscar Isaac sul rapporto padre-figlio nel film: 'non è il solito cliché'

Il romanzo fantascientifico di Frank Herbert, Dune, racconta una grande avventura epica ma tra le righe si può leggere anche una storia di famiglia, quella degli Atreides ed in particolare una storia padre-figlio.

Oscar Isaac interpreta il duca Leto Atreides, padre di Paul (Timothée Chalamet) nell'adattamento di Denis Villeneuve e parlando con The Hollywood Reporter l'aattore ha affrontato la loro dinamica familiare nella pellicola. Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Dune.



Nel primo atto del film, il Duca e Paul camminano tra le tombe dei loro antenati, mentre si preparano a lasciarsi alle spalle il loro pianeta natale. Nervoso all'idea di lasciare tutto Paul pone la domanda: "E se non fossi il futuro della Casa Atreides?" Al che, il Duca risponde che, indipendentemente dal fatto che Paul accetti o meno quel futuro che gli viene proposto, "l'unica cosa di cui ho bisogno è che tu sia...mio figlio". Un momento davvero toccante e dolce che ci fornisce una rappresentazione di una famiglia stabile e amorevole.



"È nata questa idea di far accettare al duca suo figlio a qualsiasi titolo. Perché di solito, il cliché è: 'Ti sto trasformando nel leader che ho bisogno che tu sia!' Invece quello che ottieni è lui che dice: ‘Ehi, capisco. Capisco se sembra troppo, e forse lo sarà, e va bene. Ma se c'è qualcosa in te che può farlo, sappi che io sono qui per supportarti e ti insegnerò tutto quello che posso'. Ho solo pensato che fosse un bellissimo distillato di cose implicite nel libro, ma non dette affatto direttamente" ha detto Isaac.

Fortunatamente Dune 2 si farà e sicuramente ci saranno forniti ulteriori sviluppi, in un modo o nell'altro, anche attraverso la dinamica madre-figlio, altra figura fondamentale per Paul.