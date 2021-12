Dune, Oscar Isaac racconta:'Ecco in che modo sono stato scelto per il film'

Per Oscar Isaac il 2021 è stato un anno produttivo, nel quale ha messo in fila progetti come Il collezionista di carte di Paul Schrader e Scene da un matrimonio, remake dell'opera di Bergman, al fianco di Jessica Chastain. Inoltre ha recitato nella prossima serie Disney+ dell'MCU, Moon Knight, e ha fatto parte del cast di Dune.

In attesa dell'uscita del bluray di Dune, in una recente intervista a The Hollywood Reporter, Isaac ha confessato di aver chiesto a Denis Villeneuve di prenderlo in considerazione per il film, prima di accettare il ruolo del duca Leto Atreides.



"Gli ho scritto quando ho sentito che ci stava lavorando e ho detto 'Ehi, sono un grande fan del libro, solo per dirtelo', e lui ha detto 'Oh, interessante, buono a sapersi'. Poi, anni dopo, mi ha inviato la sceneggiatura. La conoscevo, avevo letto il libro. Ovviamente, non sapevo come sarebbe stata la sceneggiatura. Abbastanza divertente, quando me la inviò, non era certo per quale parte esattamente. Pensai che avesse un senso, ma poi la guardai e fu chiaro che quello era il ruolo per me" ha dichiarato.



Nonostante si tratti di un ruolo di supporto, la performance di Oscar Isaac è stata memorabile. E lui ha potuto esaudire il sogno di recitare in un film su Dune, tratta da quel romanzo di Frank Herbert che lui stesso ha amato in passato.



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Dune, la nuova versione cinematografica di Denis Villeneuve.