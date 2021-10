Dune, Oscar Isaac e la ninna-nanna per i suoi figli: il live da Jimmy Fallon

All'uscita di Dune molti fan hanno espresso il proprio disappunto nel registrare l'assenza del baliset, lo strumento con cui Gurney Halleck è solito deliziare la famiglia Atreides nei libri di Frank Herbert: a quanto pare, però, Josh Brolin non era l'unico membro del cast a poter sfoggiare delle doti da musicista.

Stiamo parlando di Oscar Isaac: mentre il mondo intero si chiede quando sapremo se ci saranno altri film di Dune, infatti, l'attore del duca Leto Atreides ha dato prova durante un'ospitata da Jimmy Fallon delle sue qualità da musicista già mostrate in film come A Proposito di Davies.

Quando Fallon ha chiesto al nostro Oscar del rapporto padre-figlio con Timothée Chalamet, infatti, l'attore ha esteso il discorso alla propria vita privata, parlando dei suoi figli ed esibendosi per il conduttore nella ninna-nanna con cui è solito intrattenere i pargoli per farli addormentare: si tratta di una buffissima filastrocca sugli ippopotami e possiamo assicurarvi che l'interpretazione di Isaac è, anche in questo caso, davvero da Oscar (perdonateci il gioco di parole).

Cosa ve ne pare? Avreste concesso all'attore di Star Wars un siparietto musicale in Dune? Chissà cosa ne pensa Denis Villeneuve! Musicisti a parte, intanto, ecco cos'ha detto Zendaya del tempo trascorso sul set con Timothée Chalamet.