Dune, Oscar Isaac entusiasta del film: 'Un'opera contro ogni genere di sfruttamento'

Quando uscirà finalmente nelle sale il prossimo dicembre, l'attesissimo Dune di Denis Villeneuve racconterà una storia epica e fantascientifica su destini incrociati, famiglie reali, deserti intergalattici e giganteschi vermi della sabbia, ma tra le altre cose avrà molto da dire sulla contemporaneità di noi altri.

La trasposizione come il romanzo originale di Frank Herbert affronterà infatti il tema dello sfruttamento delle risorse e dei soprusi mossi dai ricchi verso i poveri, tutto ambientato sul Pianeta Arrakis, casa della Spezia, la sostanza più ricercata dell'Universo. Il Duca Leto (Oscar Isaac) della Casa degli Atreides si trova costretto a ricoprire il ruolo di Governatore del Pianeta, affrontando dunque l'opposizione dei Freman, indigeni di Arrakis guidati da Stilgar (Javier Bardem).



Intervistato da Empire Magazine, per Isaac l'importanza del film risiede anche nei suoi temi anticapitalisti e ambientalisti: "Riguarda il destino di un popolo e il modo diverso in cui alcune culture hanno dominato su altre. Come risponde un popolo, a un punto cruciale della sua storia, quando ormai ne ha avuto abbastanza, quando viene sfruttato? E sono tutte realtà che stiamo vedendo anche nel mondo di oggi".



Dune vede nel cast anche Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Dave Bautista e Josh Brolin, ed è atteso nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre 2020.