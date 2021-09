Dune da oggi in Italia: la storia, i libri, i vecchi film e tutto quello che c'è da sapere

Dopo la presentazione fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Dune di Denis Villeneuve si prepara finalmente ad esordire sui grandi schermi dei cinema di tutta Italia, distribuito da Warner Bros. Pictures da oggi 16 settembre.

Con oltre un mese d'anticipo sugli Stati Uniti - dove il film uscirà il 16 ottobre - Dune può vantare un cast gargantuesco che comprende Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem, e solo per citarne alcuni. La storia è quella di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente, mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità.

Dune è tratto da uno dei romanzi di fantascienza più importanti della storia della letteratura, scritto nel 1965 da Frank Herbert, vincitore del premio Nebula e del premio Hugo e detentore del record di vendite nell'ambito del genere fantascientifico, con oltre 12 milioni di copie: è il primo dei sei romanzi che formano il "ciclo di Dune", una serie di libri la cui pubblicazione si sarebbe protratta fino al 1985. Originariamente pubblicato in due parti tra il 1963 e il 1965 sulla rivista Analog, il romanzo è la storia della guerra ecologica tra la dinastia degli Atreides e quella degli Harkonnen, interessati al controllo del pianeta Arrakis, una landa desertica che però è anche l'unico luogo di produzione, raccolta e raffinazione del Melange (o Spezia), una sostanza preziosissima per la società galattica.

In passato sono stati (quasi) realizzati due film di Dune, il celeberrimo e incompiuto Dune di Alejandro Jodorowsky, nato e defunto a metà degli anni '70 ma in grado comunque di influenzare, con le sue idee, tutta la fantascienza cinematografica che sarebbe venuta successivamente, e l'altrettanto celebre Dune di David Lynch, che non ottenne il successo sperato e venne bollato come un flop solo per essere rivalutato successivamente fino a raggiungere lo status di cult.

Nel 2000 è stata realizzata anche una miniserie televisiva, Dune - Il destino dell'universo, il cui obiettivo fu quello di aderire maggiormente al libro rispetto al film di Lynch, cosa che ha tentato di fare anche Denis Villeneuve col suo mastodontico nuovo adattamento, per il quale è già in programma una seconda parte ancora da confermare ufficialmente. Il remake del regista di Blade Runner 2049 ha attualmente un 88% di gradimento su Rotten Tomatoes, per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione in anteprima di Dune.