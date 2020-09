Dune, il nuovo video anticipa l'arrivo del trailer del film di Denis Villeneuve per domani

Lo attendavamo ormai da settimane e finalmente ci siamo: domani, 9 settembre, sbarcherà finalmente online il primo trailer ufficiale dell'anticipatissimo Dune di Denis Villenevue, nuovo adattamento cinematografico dell'epica saga sci-fi letteraria creata da Frank Herbert, e per l'occasione Legendary Pictures ha pubblicato un piccolo teaser.

Nel filmato che mostra i volti di tutti (o quasi) i protagonisti, sentiamo la voce dell'interprete del Principe Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet che dice: "La paura uccide la mente. La paura è la piccola morta che porta alla totale obliterazione. Affronterò la mia paura e non le permetterò di dominarmi. E quando la paura non ci sarà più, resterò solo io". Interessante, anche perché è sostanzialmente il primo vero filmato ufficiale che abbiamo sulla nuova trasposizione.



Non ci resta che attendere domani per avere una primissima occhiata del film in azione, e le aspettative sono già altissime.

Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.

Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo come sempre nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Kyle McLachlan su Dune di Denis Villeneuve.