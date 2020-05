Dune, nuovo sguardo a Timothée Chalamet: il paragone tra Paul Atreides e Michael Corleone

Dopo il recente annuncio del fumetto prequel di Dune, l'atteso adattamento di Denis Villeneuve torna a mostrarsi con una nuova immagine ufficiale di Timothée Chalamet nei panni del protagonista Paul Atreides.

L'immagine, che potete trovare in calce, è stata diffusa in esclusiva da Empire insieme ad un interessante commento del regista sulla psicologia del personaggio, il cui destino è stato paragonato da Villeneuve a quello di Michael Corleone ne Il Padrino.

"Paul è cresciuto in un ambiente molto severo attraverso un duro allenamento, perché è il figlio di un Duca e si sta preparando a diventare tale" ha spiegato Villeneuve. "Ma per quanto sia preparato e allenato per quel ruolo, è davvero il suo sogno diventarlo? Questa è la contraddizione del personaggio. È come Michael Corleone nel Padrino: ha un destino tragico e diventerà qualcosa che non desiderava diventare."

Il regista ha poi anticipato il viaggio di Paul Atreides per 'diventare un uomo': "La sua sopravvivenza dipende dalla sua abilità di prendere le decisioni giuste e adattarsi a diverse situazioni pericolose. È una bellissima storia su qualcuno che diventa responsabile. Come ogni ragazzo, sta cercando la sua identità e sta provando a capire qual è il suo posto nel mondo, e per farlo dovrà affrontare cose che i suoi antenati non sono riusciti a superare. Ha diverse belle qualità come l'empatia e la curiosità verso gli altri e le altre culture, ed è questo che gli salverà la vita."

La pellicola, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 18 dicembre 2020. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle prime spettacolari immagini di Dune con Jason Momoa, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac e Zendaya.