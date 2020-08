Dune, ecco le nuove immagini leak dal set del film di Denis Villeneuve

Nei giorni in cui non si parla d'altro che di Tenet, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, online sono comparse delle immagini leak di un altro titolo molto atteso in questo tormentato 2020. Si tratta di Dune, nella versione cinematografica del regista di Blade Runner 2049, Denis Villeneuve. Ecco una serie di nuove immagini dal set.

Le foto permettono di dare un primo sguardo al personaggio di Dave Bautista, Glossu Rabban alias la Bestia, dandoci un primo assaggio dell'atmosfera eterea creata da Villeneuve.

La pelle di Bautista è diventata di un bianco pallido proprio in relazione al suo personaggio, estremamente intimidatorio.



Le immagini leak del trailer imminente includono anche Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides, Rebecca Ferguson nel ruolo di Lady Jessica, Oscar Isaac nei panni del duca Leto Atreides, Stellan Skarsgård nel ruolo del barone Vladimir Harkonnen, Zendaya in quello di Paul Chani e Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho, maestro di spada nella Casa Atreides e uno dei mentori di Paul.

Pare che il teaser trailer sia lungo 1 minuto e 37 secondi e si concentrerà su una scena familiare del romanzo di Frank Herbert. Un fan che ha assistito al trailer ha raccontato:"Sebbene il minutaggio di 1.37 sia passato in un lampo, non avrei mai potuto essere più impressionato dall'aspetto di questo film e dal modo in cui Villeneuve e compagnia stanno catturando il mondo di Dune".

Diretto da Denis Villeneuve, scritto da Jon Spaiths, Denis Villeneuve e Eric Roth, Dune dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 18 dicembre.

Il primo teaser di Dune è in sala con Tenet mentre Kyle MacLachlan è critico sul film di Villeneuve, affermando che avrebbe preferito una serie tv.