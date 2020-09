Dune, nuove immagini. Chalamet sulle riprese nel deserto: 'Esperienza incredibile'

È grazie a Empire che possiamo mostrarvi oggi altre due nuove immagini ufficiali dedicate all'attesissimo Dune di Denis Villenevue, reboot cinematografico dell'omonimo romanzo di Frank Herbert in uscita nelle sale il prossimo dicembre, salvo nuovi cambiamenti dovuti alla Pandemia da Coronavirus.

Il magazine ha anche intervistato il protagonista Timothée Chalamet, che ha avuto modo di parlare delle rprese nel deserto e dell'esperienza in generale, essendo questo il suo primo blockbuster di fantascienza (se escludiamo Interstellar).



Ha detto l'attore sulle scene del Wadi Rum: "Quella parte specifica del Wadi Rum è stata davvero impressionante, perché sembrava di essere inseguiti da quella scogliera sullo sfondo. Non c'è niente, né green screen né altro. Tutto vero. Quella è una della parti più emozionanti del libro ed è così anche nel film. Avevamo degli storyboard e degli schizzi. Per me è stata un'esperienza incredibile, una vera lezione. In Chiamami col tuo nome o Beautiful Boy poteva essere controintuitivo vedere gli storyboard prima della scena, perché venivi limitato dall'angolazione della telecamera o altro. Qui invece è stato il contrario, e non avrei mai potuto immaginarlo per una sequenza con il verme delle sabbie che ti insegue".



Ricordiamo che il remake di Dune di Denis Villeneuve vanta un cast gigantesco che include Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem. L'uscita è ancora prevista nelle sale il prossimo 18 dicembre.

