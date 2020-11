Dune: nuova occhiata al Barone Harkonnen di Stellan Skarsgård nel film di Villeneuve

Fino ad ora abbiamo potuto avere solo uno sguardo fugace al personaggio del Barone Harkonnen, che nel nuovo adattamento di Dune firmato da Denis Villeneuve avrà il volto e le movenze dell'attore svedese Stellan Skarsgård, ma da una nuova promo art è possibile dargli un'ulteriore occhiata, soprattutto per capire che look avrà nel film.

Nel primo trailer di Dune lo avevamo visto solo per alcuni brevissimi secondi, ma adesso grazie al confezione della action figure dedicata al personaggio nel merchandise ufficiale della Warner Bros. possiamo notare le fattezze di Stellan Skarsgård come Barone Harkonnen e soprattutto fare le dovute differenze con quello visto nel primo adattamento di David Lynch, dove il personaggio era interpretato da Kenneth McMillan.

Nel trailer di Dune, d'altronde, abbiamo visto praticamente tutto ciò che potessimo desiderare: ci sono le battaglie, ci sono i dissidi interiori del nostro Paul e degli accenni al suo rapporto con Chani, c'è il deserto e soprattutto c'è lui... il Verme delle Sabbie, probabilmente l'elemento più atteso di questa nuova trasposizione del romanzo di Frank Herbert.

Per poterci godere Dune, come ormai tutti saprete, dovremo aspettare l'ottobre del 2021: fino ad allora non ci resta altro da fare che dare l'ennesima rilettura ai libri di Frank Herbert (o andare alla loro scoperta, nel caso dei neofiti), riguardare in loop il trailer rilasciato poche settimane fa e... Goderci la meravigliosa colonna sonora di quest'ultimo, da poco diffusa online da Hans Zimmer.

Armiamoci di tanta pazienza, dunque, sperando che la situazione rientri il prima possibile nella norma e che anche il cinema possa smetterla di subire i devastanti effetti dell'emergenza coronavirus. Per ingannare l'attesa, intanto, ecco lo spot di Dune diffuso nelle scorse settimane; recentemente, inoltre, Kyle MacLachlan aveva giudicato il look di Chalamet in Dune.