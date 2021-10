Dune, Nolan elogia Villeneuve 'utilizzo perfetto di live-action e CGI'

I registi Denis Villeneuve e Christopher Nolan si sono confrontati recentemente nel podcast della Directors Guild of America, i cineasti hanno parlato dei loro recenti lavori in particolare di Dune, appena uscito nelle sale USA.

Villeneuve ha realizzato finalmente il suo sogno di adattare il libro di Frank Herbert sul grande schermo e ha anche parlato del motivo per cui non ha girato il sequel in contemporanea con la prima parte. La visione di Villeneuve rimarrà incompleta se non ci sarà una seconda parte, poiché il primo lungometraggio racconta circa metà della trama del romanzo. Se non l'avete ancora fatto leggete la nostra recensione di Dune.

La sua decisione di dividere il film in due parti non è mai stata contestata dallo studio ma ha ammesso che col senno di poi, è felice che non gli sia stato permesso di fare entrambi i film uno dopo l'altro, in parte perché il suo ultimo film, Blade Runner 2049, non ha prodotto i risultati aspettati.



"È qualcosa che ho proposto allo studio proprio all'inizio perché sentivo che provare a mettere tutta quella storia in un film sarebbe stato dannoso; sarebbe stato un errore. Non è stata una discussione; hanno acconsentito spontaneamente. L'unica cosa di cui abbiamo iniziato a parlare era che volevo fare entrambi i film allo stesso tempo, e che sembrava troppo costoso. Blade Runner non è stato un grande successo al botteghino. Penso che fossero un po' freddi all'idea di investire subito in due film. Penso che sia la verità che ho capito".



Secondo Nolan probabilmente si trattava di "una tattica negoziale da parte dello studio", prima di lodare il lavoro di Denis: "Blade Runner è stato un film di grande successo e un'opera incredibile".

Villeneuve ha rivelato di aver proibito alla sua troupe di trarre ispirazione da Internet, in particolare da Star Wars:



"Sai, c'è un elefante nella stanza, ed è Star Wars, per progettare un film del genere cercando di portare qualcosa di nuovo. Quindi l'idea era di concentrarsi sui sogni e sul libro, il libro, il libro".



Nolan ha elogiato Dune per il suo casting e le immagini, che ha descritto come "uno dei matrimoni più fluidi tra la fotografia live-action e gli effetti visivi generati dal computer" che ha visto. Anche Villeneuve ha elogiato Tenet, il film di fantascienza di Nolan, che ha descritto come un "capolavoro".