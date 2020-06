Dune e No Time To Die, Hans Zimmer anticipa i due attesissimi blockbuster

Nel corso di un'intervista rilasciata a Variety, il celebre compositore Hans Zimmer ha parlato dei prossimi progetti che lo vedono protagonista nella lavorazione delle musiche: il nuovo capitolo di James Bond, No Time To Die, e Dune di Denis Villeneuve. Si tratta di due fra i titoli più attesi dei prossimi mesi nelle sale cinematografiche.

Sulla lavorazione del film di Cary Fukunaga, Hans Zimmer ha dichiarato:"Davvero, è stata sorprendente. E lasciami spiegare perchè. Conosco la produttrice Barbara Broccoli da molto tempo e siamo amici. Non avrei mai pensato che avremmo lavorato insieme su qualcosa del genere, quindi è stato sorprendente solo ricevere la chiamata. E le chiesi se andasse bene che Steve Mazzaro, uno dei compositori più favolosi che conosco, potesse farlo con me perchè c'era poco tempo. E ovviamente ha detto sì. Steve dovrebbe davvero essere il nome principale nel film di Bond. Spero che abbiamo reso giustizia".



Parlando invece di Dune, il progetto guidato da Denis Villeneuve, Hans Zimmer spiega di non saper ancora se usufruirà di un'orchestra:"La registrazione è in corso a Londra e Vienna. E ho sempre usato formazioni dispari, e in qualche modo ho inventato, nel bene e nel male, un modo di lavorare in cui puoi avere diverse sezioni in diversi momenti. Quindi per me non è così diverso. Lavorare da remoto è orribile ma l'ho fatto. E se dobbiamo farlo in questo modo, lo faremo in questo modo".

A gennaio Hans Zimmer aveva confermato il suo coinvolgimento in No Time To Die, mentre qualche settimana fa Zimmer ha pubblicato un nuovo brano della colonna sonora di Inception.