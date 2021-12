Dune, il montatore Joe Walker svela:'Ecco come lavora Denis Villeneuve'

Joe Walker si è occupato del montaggio di Dune, l'ultimo film diretto da Denis Villeneuve. Per Walker si è trattato della quarta collaborazione con il regista canadese dopo Arrival, Sicario e Blade Runner 2049.

Il montatore è stato intervistato di recente da Collider e ha raccontato come si lavora in sala di montaggio con il regista. In attesa del sequel di Dune, a cui Villeneuve sta già lavorando, il suo collaboratore ha parlato della lunga e laboriosa lavorazione del primo film.





Nell'intervista, che trovate nel video allegato alla news, Joe Walker ha raccontato numerose storie del dietro le quinte di Dune, in che modo hanno compreso in che direzione dovesse andare il personaggio di Paul, il protagonista interpretato da Timothée Chalamet, su quale sequenza continuavano a lavorare e soprattutto in che modo hanno collaborato in sala montaggio. Inoltre Walker racconta come sono riusciti a prendere decisioni importanti davanti a scene uguali che durante le fasi di riprese sono risultate fantastiche.

Non solo la fase di lavorazione, perché Dune è stato uno dei film che ha subito tantissimo l'influenza della pandemia sulla lavorazione; il montatore racconta le modalità che hanno posto in essere per far fronte alle difficoltà legate al COVID-19.



