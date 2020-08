Dune, il montatore di Denis Villeneuve ha attaccato Bohemian Rhapsody? Ecco cos'ha detto

Nel corso di una recente intervista promozionale Joe Walker, famoso montatore nominato all'Oscar che rivedremo prossimamente all'opera in Dune di Denis Villeneuve, ha offerto la sua opinione sull'importanza dell'arte del montaggio.

Walker, candidato all'Oscar per il miglior montaggio grazie al suo lavoro in 12 Anni Schiavo e Arrival, ha però anche dichiarato guerra al cosiddetto montaggio eccessivo, citando un misterioso esempio tra i recenti vincitori del Premio Oscar per la sua categoria.

"Quando mi godo un film non vedo il montaggio", ha detto Walker. “Trovo che il montaggio eccessivo sia solo la maledizione di ciò che vedo in televisione, in particolare nelle serie tv dei servizi streaming. Sono solo reazioni qua e là e tagli veloce senza motivo. Mi sento come se qualcuno mi stesse trascinando. Mi sento come se fossi manipolato e lo rifiuto. Questo è il peggior errore nel montaggio, per me."

Walker ha spiegato che il montaggio eccessivo era evidente anche in un recente vincitore di un Academy Award per il miglior montaggio, aggiungendo: "Non dirò quale film, ma c'è un film che ha vinto un Oscar di recente nonostante avesse una quantità ridicola di tagli solo per mostrare qualcuno seduto a tavola. Sì, è cinetico, ma non è bello. Mi sembra di essere nutrito a forza con del pessimo cibo. Preferisco moderazione e pensiero strategico su quando tagliare".

Sebbene non abbia menzionato il vincitore dell'Oscar per titolo, è molto probabile che Walker abbia fatto riferimento a Bohemian Rhapsody, famoso per il suo montaggio un po' raffazzonato, (mettiamola così). In particolare, l'indizio principale è l'aver menzionato la scena del 'qualcuno seduto ad un tavolo', che molto probabilmente si riferisce alla scena di "Bohemian Rhapsody" in cui i membri della band dei Queen si siedono al bar per incontrare il futuro manager John Reid. La quantità disorientante di tagli in quella sequenza ha reso la vittoria dell'Oscar per il miglior montaggio cinematografico un forse punto di discussione tra i cinefili.

Ricordiamo che i crediti più recenti di Walker sono Widows e Blade Runner 2049. L'editor sta attualmente lavorando con Denis Villeneuve al remake di Dune, previsto per l'uscita con Warner Bros. il 18 dicembre prossimo.

Per altri approfondimenti ecco le nuove immagini di Dune fornite da Empire; inoltre, scoprite la data di uscita del primo trailer.