Dune: Messia, Zendaya ci sarà: 'Se Denis Villeneuve mi chiama, risponderò'

Con la pubblicazione del nuovo poster ufficiale di Dune: Parte 2 l'uscita del prossimo film di Denis Villeneuve è sempre più vicina, ma l'attrice Zendaya ha già iniziato la campagna promozionale per il futuro Dune: Messia.

Durante un'intervista con Fandango, pubblicata online in queste ore, l'attrice di Euphoria e Spider-Man ha rivelato che "ovviamente" avrebbe ripreso il ruolo di Chani in un potenziale film di Dune Messia: “Non ci penserei neanche mezzo secondo. Voglio dire, si, ovviamente accetterei di far parte del progetto", ha detto Zendaya. “Ogni volta che Denis chiama è un sì da parte mia, e lo sarà sempre. Sono entusiasta di vedere cosa succederà in futuro. Quando ho iniziato a leggere Messia ho pensato: 'Woah, stiamo ancora girando solo il primo film". C'è così tanto materiale, e penso che non ci sia un regista migliore a cui affidarlo."

Dune: Parte Due, che vede nel cast anche Timothée Chalamet, Florence Pugh, Austin Butler, Josh Brolin e Rebecca Ferguson, solo per citarne alcuni, uscirà nei cinema italiani dal 29 febbraio. Per quanto riguarda il futuro del franchise cinematografico, Zendaya ha aggiunto di essere "semplicemente entusiasta di vedere dove andremo a finire… So che Denis è un perfezionista e non vuole condividere le cose a cui sta lavorando a meno che non sia completamente pronto. Quindi lo rispetto, e attendo una sua chiamata."

Presumibilmente il terzo capitolo della saga verrà annunciato ufficialmente dopo l'uscita di Dune 2, ma nel frattempo le indiscrezioni dicono che Warner Bros vorrebbe far uscire Dune: Messia nel 2027.