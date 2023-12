Dune Messia, Warner Bros ha dato il via libera per un terzo film nel 2027?

In attesa della data d'uscita di Dune: Parte 2, nuovo film co-scritto e diretto dal regista canadese Denis Villeneuve che arriverà in Italia a febbraio 2024, potrebbero già esserci grossi aggiornamenti sul terzo capitolo della saga, il tanto chiacchierato Dune: Messia.

La scorsa settimana l'autore di Blade Runner 2049 e Arrival aveva confermato, nel corso di un'intervista promozionale, che la sceneggiatura di Dune: Messia è quasi pronta, sebbene il progetto non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Warner Bros: da mesi ormai l'autore sta sponsorizzando la trasposizione cinematografica del romanzo Dune: Messia del ciclo di Frank Herbert per estendere la sua saga in una trilogia per il grande schermo, ma il film alla fine si farà davvero?

Ebbene, stando a quanto riportato dal noto insider Jeff Sneider, sembra proprio che il progetto stia prendendo piede anche tra gli uffici della Warner e non solo sulla scrivania di Denis Villeneuve: "Sto già sentendo diverse voci secondo cui la Warner Bros è talmente ottimista riguardo alla visione di Villeneuve per Dune che la Parte Terza ha già avuto il via libera, con una data di uscita nel 2027 in mente. Lo studio ritiene che Dune 2 sia un assoluto fuoricampo e, da quanto ho capito, prendono un'apertura di circa 100 milioni di dollari."

Vi terremo aggiornati sul fronte di Dune: Messia, nel frattempo recuperate il nuovo trailer di Dune: Parte 2: il film uscirà in Italia il prossimo 28 febbraio.