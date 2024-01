Dune: Messia, scoperta la sceneggiatura originale del sequel di David Lynch

In attesa del Dune: Messia di Denis Villeneuve, che sarà il terzo e ultimo capitolo della saga con Timothée Chalamet, sono emersi nuovi dettagli inediti sul mitologico sequel mai realizzati di Dune di David Lynch.

Nel svolgere una ricerca per il suo nuovo libro A Masterpiece in Disarray: David Lynch's Dune—An Oral History, recentemente pubblicato, il giornalista Max Evry si è dato il compito poco invidiabile di trovare la presunta sceneggiatura di David Lynch scritta per Dune Messia: 'supposta perché, come forse saprete, le uniche tracce della sua esistenza risalgono a vecchie interviste. Ma scavando negli archivi di Frank Herbert, l'autore del romanzo di Dune, alla California State University, Evry ha scoperto "una cartella sottile con un foglietto adesivo su cui erano scritte le parole: 'revisioni della sceneggiatura di Dune Messiah'", firmata dal guru degli effetti visivi Barry Nolan, e contenente in effetti "mezza sceneggiatura" di David Lynch.

Il documento è composto da 56 pagine, ricche di annotazioni aggiuntive dello stesso Herbert. Alla richiesta di un commento per un profilo su Wired, Lynch ha dichiarato (tramite un assistente) che "si ricorda di aver scritto qualcosa ma ricorda anche di non aver mai finito la sceneggiatura" e, considerato quanto Lynch odi parlare, commentare o perfino ricordare la sua esperienza su Dune, ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni in merito. Grazie alla scoperta di Evry, però, sappiamo che Dune Messia di David Lynch sarebbe iniziato con un flashback, con una scena incentrata sulla morte di Duncan Idaho (Richard Jordan nel 1984, Jason Momoa nel 2021) e che avrebbe incluso anche l'unico personaggio che Lynch ha creato appositamente per il suo film, il medico del barone (Leonardo Cimino), che si scopre essere Scytale, una figura volubile al centro del secondo romanzo di Herbert.

Ricordiamo che, con Dune: Parte 2 in arrivo il 29 febbraio e Dune: Messia in lavorazione, Warner e HBO stanno sviluppando anche la serie tv Dune: Prophecy, che sarà un prequel della saga di Denis Villeneuve.