Dune: Messia sarà il prossimo film di Denis Villenueve? Risponde il regista

Dune 3 sarà l'ultimo capitolo della saga per Denis Villeneuve, ma non è detto che l'adattamento del romanzo Dune: Messia sarà il prossimo lungometraggio dell'acclamato regista canadese.

Durante il recente Q&A insieme a Christopher Nolan, nel quale l'autore di Tenet e Oppenheimer ha definito Dune: Parte 2 come L'Impero colpisce ancora di questa generazione, il regista di Arrival e Blade Runner 2049 è stato interrogato dai fan presenti sul prossimo futuro della sua carriera e nello specifico sull'uscita di Dune 3, ma l'autore ha confermato che molto probabilmente dopo l'uscita di Dune: Parte 2 si prenderà una pausa dal pianeta Arrakis.

"Ascoltate, il vostro interesse nei confronti della mia saga di Dune mi fa ovviamente molto piacere, siete davvero gentili, ma in questo momento sono qui per il tour stampa di Dune: Parte 2 e una volta che il film sarà uscito ho intenzione di tornare nella neve del mio Canada e dormire un po', e magari fare qualche bel sogno che possa mostrarmi la via da seguire: non so se tornerò subito ad Arrakis o se prima avrò bisogno di una deviazione."

Dune: Parte 2 uscirà il 29 febbraio in Italia, distribuito da Warner Bros. Per altri contenuti guardate il nuovo teaser trailer di Dune 2 incentrato sulla principessa Irulan di Florence Pugh.