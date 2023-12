Dune: Messia, Denis Villeneuve svela: 'La sceneggiatura del capitolo 3 è quasi completa'

Dopo aver anticipato che Dune: Parte 2 sarà molto più un film action rispetto al primo capitolo, il regista canadese Denis Villeneuve ha rivelato di aver quasi completato la sceneggiatura di Dune: Messia, adattamento dell'omonimo romanzo della saga letteraria.

Come già confermato più volte in passato, Villeneuve ha tutta l'intenzione di estendere la sua saga cinematografica di Dune dai due capitoli già realizzati ad una vera e propria trilogia su Paul Atreides, portando sullo schermo, con lo stesso cast e lo stesso livello produttivo, anche il libro Dune: Messia, che gli consentirebbe di chiudere tutti gli archi narrativi sviluppati a partire dalla space opera di Frank Herbert.

A tal proposito, proprio questa mattina, mentre partecipava ad una conferenza Tampa in Corea del Sud, Denis Villeneuve ha confermato ancora una volta i suoi piani per Dune: Messia, svelando che la lavorazione della sceneggiatura è quasi completa al cento per cento ma chiarendo che al momento non ha idea di quando potrà fisicamente realizzare il film: "Proprio in questi giorni stiamo completando la sceneggiatura di Dune Messia, è quasi finita ma non è ancora completa al cento per cento, immagino ci vorrà ancora un po' di tempo. Comunque non c'è fretta, perché non so ancora quando esattamente potrò tornare ad Arrakis, ma come ho già detto il mio sogno è quello di realizzare tre film di Dune."

Naturalmente, dopo il grande successo del primo episodio, tutto dipenderà da quanto bene farà Dune: Parte 2 al box office, anche se non lo sapremo fino al prossimo 15 marzo 2024. Ricordiamo che, tra gli altri progetti in cantiere per Denis Villeneuve, ci sono anche un film su Cleopatra e un nuovo sci-fi originale.