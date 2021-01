Da Dune a Matrix 4, Warner Bros. tratterà tutti i film del 2021 come dei successi

Dopo le numerose lamentele arrivate in seguito alla decisione di pubblicare la propria line-up del 2021 in contemporanea al cinema e su HBO Max, Warner Bros. ha deciso di compiere un importante passo in direzione dei suoi collaboratori: trattare ogni film come un successo al box office.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, infatti, lo studio ha adeguato i termini dei contratti con i filmmaker per garantire dei pagamenti a prescindere dai risultati ottenuti dalle varie pellicole, aumentando la probabilità di ottenere i bonus legati alle prestazioni e pagando l'ampio gruppo composto da cast e troupe in base alle commissioni ottenute da HBO Max.

Il nuovo contratto funzionerà in questo modo: per ottenere i bonus basterà raggiungere la metà degli incassi previsti normalmente, o anche meno se nel frattempo verranno chiuse ulteriori sale cinematografiche (questa clausola prende il nome di "Moltiplicatore Covid-19"). Coloro che riceverebbero i profitti degli incassi al botteghino continueranno a farlo, e inoltre beneficeranno delle vendite on-demand.

Sebbene entrambe facciano parte del gruppo WarnerMedia ,di proprietà del colosso AT&T, HBO Max pagherà a Warner una quota per mantenere i film sulla piattaforma per 31 giorni, e questo denaro verrà condiviso anche con i membri del cast e della troupe.

Nel frattempo l'Hollywood Reporter ha rivelato che lo studio sta chiudendo un accordo con Legendary per la distribuzione di Godzilla vs Kong, mentre rimane aperto lo scenario per l'atteso Dune di Denis Villeneuve.