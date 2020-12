Dune, Matrix 4 e tutti i film 2021 di Warner Bros. usciranno al cinema e su HBO Max

Alla fine ha prevalso l'esigenza e un ormai da tempo auspicato nuovo modello distributivo, almeno per Warner Bros, tra le major più influenti di Hollywood, perché proprio la compagnia di Burbank ha deciso di far uscire in contemporanea sia al cinema che su HBO Max - dunque in streaming - l'intero calendario cinematografico 2021.

Ovviamente questo accadrà dove HBO Max è già presente, dunque negli Stati Uniti d'America, comunque secondo mercato cinematografico al mondo (è stato superato recentemente dalla Cina). Funzionerà così: i film Warner Bros. usciranno in simultanea nei cinema e anche in streaming sulla piattaforma, ma in questo secondo caso resteranno disponibili per un solo mese, per poi continuare la loro corso esclusivamente in sala.



Un modello ibrido che porterà dunque nei salotti degli americani per tutto il 2021 questa lista di attesissimi film: Dune di Denis Villenevue, Matrix 4, Wonder Woman 1984, The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, il crossover Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Malignant, Reminiscence, The Many Saints of Newark, King Richard e Cry Macho.



Nel comunicato ufficiale si legge che "questo modello ibrido è stato appositamente ideato per rispondere alle esigenze distributive legate alle problematiche generate dalla Pandemia di Coronavirus". Gli esercenti probabilmente arriveranno a protestare molto presto e sarà interessante vedere cosa accadrà con Warner Bros.



La domanda è una sola, adesso: Disney seguirà questo modello anche con il suo calendario?