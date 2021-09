Dune, Massimo Boldi beffa il film su Facebook: la foto con Christian De Sica è virale

Dune è arrivato nei cinema italiani, e ad aprirgli la porta ci ha pensato Massimo Boldi con un divertentissimo post sulla sua pagina ufficiale del social network Facebook.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, infatti, Boldi ha pubblicato sul suo profilo un'immagine tratta da una celebre scena di Natale sul Nilo, un'immagine nella quale Massimo Boldi si trova sepolto nel deserto insieme a Christian De Sica. L'attore, nella didascalia di accompagnamento al post, ha scherzato: "Anteprima esclusiva del nuovo Dune, presto al cinema". Insomma, un vero e proprio Natale su Arrakis per Massimo Boldi e Christian De Sica, che recentemente si erano ritrovati in Vacanza su Marte.

Nel frattempo, il remake di Denis Villeneuve ha aperto alla grande nei cinema italiani, incassando la cifra di 419mila euro da un totale di 58mila biglietti strappati per una media di 526 euro per copia. L'opera, impressionante soprattutto per la messa in scena del rapporto di scala tra il mondo e gli umani, piccolissimi rispetto alle pachidermiche navicelle spaziali o ai vermi giganti del deserto di Dune, rappresenta per il regista canadese il terzo sci-fi consecutivo dopo Arrival e Blade Runner 2049.

Ricordiamo che la Warner Bros. ha in cantiere un secondo episodio di Dune, la cui produzione dipenderà dai risultati del primo capitolo sia per quanto riguarda gli incassi a livello globale che per le visualizzazioni su HBO Max, servizio in streaming che negli USA distribuirà Dune dal 16 ottobre in contemporanea con le uscita nelle sale del Nord-America.