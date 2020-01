Dune: ecco il primo logo ufficiale del nuovo film di Denis Villeneuve

Mancano ancora diversi mesi all'uscita di Dune di Denis Villeneuve, ma sebbene in queste ore sia stato confermato che il titolo non sarà presente tra gli spot che andranno in onda al Super Bowl, online è spuntato il primo logo ufficiale.

L'immagine è trapelata online in via non ufficiale, e come al solito potete visionarla in calce all'articolo.

Il film è già stato suddiviso in due parti, con un sequel già in sviluppo: inoltre, la Warner Bros. ha annunciato una serie televisiva spin-off in arrivo per il servizio di streaming on demand HBO Max e intitolata Dune: The Sisterhood.

Il cast del film, lo ricordiamo, include Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides, Rebecca Ferguson in quello di Lady Jessica, Oscar Isaac in quello di Duke Leto Atreides, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Stellan Skarsgård come Barone Harkonnen, Jason Momoa nei panni di Duncan Idaho, Zendaya in quelli di Chani, Javier Bardem nel ruolo di Stilgar e Charlotte Rampling è Gaius Helen Mohiam.

Dune arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a dicembre 2020. Quali sono le vostre aspettative? Conoscete il romanzo originale? Avete visto il primo adattamento firmato da David Lynch? Ditecelo nella sezione dei commenti.

