Dune, Last Night in Soho, Antlers, My Hero Academia: il boxoffice USA di Halloween

C'è chi ad Halloween è uscito a farsi un giro per la piazza, chi è andato a feste in maschera, e chi, invece, ha preferito il rifugio sicuro del cinema. Vediamo negli Stati Uniti quali sono stati i titoli di punta dello scorso week-end che, spoiler, ha visto nuovamente trionfare Dune di Denis Villeneuve.

Fine settimana di attesi debutti cinematografici negli USA, con Last Night in Soho di Edgar Wright, la pellicola horror horror Antlers e il film d'animazione My Hero Academia World Heroes' Mission che fanno capolino nella classifica degli incassi che con 15.5 milioni, ancora una volta vede al primo posto l'adattamento dei romanzi di Frank Herbert firmato da Denis Villeneuve, Dune.

Secondo posto per la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis e Halloween Kills, che inaugurano il terzo week-end di permanenza in sala con 8.5 milioni, mentre No Time To Die resiste in classifica con 7.8 milioni, piazzandosi in terza posizione.

Il migliore dei nuovi debutti se lo accaparra il terzo film di My Hero Academia, lungometraggio animato ispirato al mondo ideato da Kohei Horikoshi, che si piazza in quarta posizione con 6.4 milioni, mentre in quinta segue un cinecomic, Venom: La Furia di Carnage, con 5.7 milioni.

Chiudono la classifica a ex-aequo i già citati Last Night Night in Soho e Antlers, con circa 4.2 milioni di dollari di incassi.

Queste, in sostanza, le stime del fine settimana: