Dune, Kyle MacLachlan ricorda il primo giorno sul set: 'Non sapevo cosa stessi facendo'

Prima dell’ultimo adattamento realizzato da Denis Villeneuve, in molti saprete che una prima versione cinematografica del romanzo di Frank Herbert “Dune” fu realizzato da David Lynch. Quel film aveva come protagonista Kyle MacLachlan nei panni di Paul Atreides. L’attore è tornato a parlare della sua esperienza sul set.

In un’intervista con collider, in occasione dell’uscita della nuova serie Fallout, la star ha raccontato i suoi primi momenti sul set di Dune. Queste le sue parole: “Ricordo il primo giorno di riprese di Dune a Città del Messico. C'era Frank Herbert, che aveva scritto il libro di Dune. Era il nostro primo giorno e tutto quello che dovevo fare era camminare con mia madre, interpretata da Francesca Annis, passando davanti a del verde e poi a dei fiori rossi, e ricordo che ero molto, molto nervoso. Non sapevo bene cosa stavo facendo, ma ho prestato attenzione e ho fatto una piccola passeggiata. Ho pensato: "Sto facendo un film, eccomi qui.”

L’attore si era precedentemente espresso anche sulla nuova versione di Dune realizzata da Denis Villeneuve: “Sì, amo moltissimo il libro Dune. Quindi ogni opportunità di vedere la storia rivisitata mi rende felice. Non l'ho ancora visto. Non vedo l'ora di vedere la continuazione della storia e di vedere come la gestiranno (riferendosi al secondo capitolo)”.

Se volete approfondire, qui potrete leggere la storia dietro il “Dune” di David Lynch.

