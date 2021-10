Dune, Kyle MacLachlan nostalgico ed entusiasta su Instagram: 'non vedo l'ora di vederlo'

Ora che finalmente Dune è uscito anche nei cinema USA e su HBO Max anche oltreoceano potranno godersi l’opera di Denis Villeneuve. Kyle MacLachlan è una delle persone più emozionate per l’uscita del film avendo interpretato Paul Atreides nel film del 1984 di David Lynch.

Con un post su Instagram MacLachlan ha espresso la sua eccitazione per la nuova versione e ha dato il benvenuto a Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides che fu suo in precedenza.



"Sono così eccitato per il nuovo #DuneMovie, che presenta il romanzo di Frank Herbert a una nuova generazione e per vedere @tchalamet, 'camminare senza ritmo' e diventare Muad'dib!”, ha scritto MacLachlan. Ha anche dato credito alla fan art che ha pubblicato, che è stata creata dagli utenti di Instagram @_quirkydaisy, @emilielassoued e @artintape, potete vedere il post in calce alla notizia.



L'anno scorso, in un'intervista con ComicBook.com MacLachlan ha spiegato quanto fosse eccitato per questa nuova versione di Dune, conoscendo il talento del regista Villeneuve: "Non vedo l'ora di vederlo. Penso che Denis sia un regista così meraviglioso. Ha messo insieme un cast davvero fantastico. Ho amato i libri da quando li ho letti per la prima volta a 15 anni e rimango un fan, in particolare del primo libro, penso che sia uno dei miei preferiti, se non il mio libro preferito in assoluto. Lo leggerei ogni anno. Quindi ci arrivo da una prospettiva diversa da quella di David, ovviamente, e penso che il libro sia così ricco e le relazioni così interessante e ci sono tanti modi per interpretarlo. Non vedo l'ora di vedere cosa farà". Potete leggere la nostra recensione di Dune se ancora non l'avete fatto e fateci sapere che cosa ne pensate della pellicola!



In un'altra recente intervista con il Seattle Times, MacLachlan ha ammesso di essere deluso dal fatto che il nuovo Dune uscisse su HBO Max nello stesso momento in cui usciva nei cinema: "Penso che il rilascio simultaneo sia una specie di onda del futuro. È scoraggiante, però, perché un film del genere dovrebbe essere visto sul grande schermo". Avete visto il film di David Lynch? Fatecelo sapere nei commenti!