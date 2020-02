Dune: Kyle MacLachlan entusiasta di vedere la versione di Denis Villeneuve

Tra le tante collaborazioni di David Lynch e Kyle MacLachlan c'è anche il poco apprezzato Dune. Trentasei anni dopo è Denis Villeneuve a riportare sul grande schermo il film, tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert, con protagonista Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides. Lo stesso ruolo interpretato da MacLachlan.

"Sono molto entusiasta di vederlo. Ce ne sarà un altro, penso che Timothée farà un lavoro fantastico. Non vedo l'ora di vedere il lavoro di Denis Villeneuve. Ovviamente David Lynch ha una visione molto specifica del cinema, quindi questo film sarà qualcosa di completamente diverso. Ne sono sicuro" ha dichiarato MacLachlan.



Paul Atreides in Dune è un giovane figlio di un nobile, la cui famiglia ottiene la proprietà del pianeta deserto Arrakis. Sul pianeta si trova una preziosa spezia, una delle più grandi risorse dell'universo. Tutto questo mette in pericolo la famiglia Atreides, con Paul impegnato ad intraprendere una missione per cercare di salvare la famiglia e il pianeta.

Il cast del film, molto ricco, comprende anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin e Dave Bautista.

Online è stato distribuito il logo ufficiale di Dune e anche una stella del film come Oscar Isaac si è espresso sul film di Villeneuve:"Ha fatto un film brutale".

Il regista canadese Denis Villeneuve ha ottenuto grande successo negli ultimi anni con film come Prisoners, Sicario, Blade Runner 2049 e Arrival.