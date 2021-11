Dune, Keanu Reeves ha una sola parola per commentare il film: ecco quale!

Keanu Reeves ha commentato l’attesissimo film di fantascienza Dune di Denis Villeneuve basato sul romanzo del 1965 di Frank Herbert con una sola parola, che secondo l’attore basta a definire la pellicola.

In un'altra vita Keanu Reeves sarebbe potuto essere un critico cinematografico, ma in questo universo è un grande attore affermato che ama realizzare film e quando non è impegnato a realizzarli, è impegnato a guardarli. Molte parole sono state spese sulla pellicola di Villeneuve con Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides che ha ottenuto un grandissimo successo e il cui sequel Dune 2 è già stato annunciato. Il film è davvero un'opera d'arte magistrale e intervistato da Esquire all’attore di Matrix è bastata una semplice recensione di una parola per definirlo: “Stupendo”.

La maggior parte del pubblico e della critica potrebbe essere d’accordo con questa sua affermazione chiara e concisa. L'attore non ha aggiunto niente di più e forse niente c'era da aggiungere. Presto vedremo Reeves tornare nei panni di Neo in Matrix Resurrections, ma visto che Villeneuve vorrebbe realizzare una trilogia, magari potrebbe esserci un ruolo per l'attore in futuro, chissà!



Matrix Resurrections approderà al cinema l'1 gennaio 2022, mentre il quarto capitolo di John Wick arriverà a marzo, il nuovo anno sarà molto impegnato per Reeves! Vi lasciamo con la nostra recensione di Dune.