Dune: Josh Brolin sfoggia il suo nuovo look per il film di Denis Villeneuve

Attraverso un'immagine postata sul suo account Instagram, Josh Brolin si è mostrata in pieno allenamento e con il suo nuovo look che esibirà nel nuovo adattamento cinematografico di Dune diretto da Denis Villeneuve.

All'interno della didascalia, l'attore ha postato una citazione proprio di Frank Herbert, autore della saga letteraria fantascientifica di Dune: "Con cosa ha a che fare l'atteggiamento? Tu combatti quando la necessità lo richiede - non importa in che atteggiamento ti trovi. L'attegiamento è per il bestiame, per fare l'amore o per suonare il baliset. Non ha nulla a che fare con il combattere".

Brolin e Villeneuve torneranno a collaborare dopo la bella esperienza sul set di Sicario; le riprese di Dune sono ufficialmente iniziate e la troupe girerà principalmente in Ungheria e in Giordania. Villeneuve tornerà a collaborare anche con la scenografa Patrice Vermette, già in Arrival e Sicario) e con il compositore Hans Zimmer, con cui già aveva lavorato per le musiche del precedente Blade Runner 2049. Per la prima volta stringerà una collaborazione con il direttore della fotografia Greig Fraser, noto per il suo lavoro in Zero Dark Thirty, Lion e Rogue One: A Star Wars Story.

Dell'immenso e stellare cast di Dune fanno parte, tra gli altri, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Oscar Isaac e Jason Momoa. L’uscita del film è prevista a partire dal 20 novembre 2020, distibuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment.