Dune, Josh Brolin confronta il film con il MCU: 'ci sono meno segreti'

Josh Brolin non è nuovo nei franchise di grande successo avendo interpretato Thanos nel Marvel Cinematic Universe e Gurney Halleck in Dune di Denis Villeneuve, che dovrebbe avere un sequel se i risultati del botteghino premieranno questo primo capitolo.

Timothée Chalamet veste i panni di Paul Atreides e fanno parte del cast molti grandi nomi del Marvel Cinematic Universe come Josh Brolin, Dave Bautista, Zendaya, Stellan Skarsgård, David Dastmalchian e Oscar Isaac, quindi è normale che alcuni confrontino la loro esperienza in Dune con il loro tempo nel MCU.

Brolin ha recentemente fatto una chiacchierata con ComicBook.com e ha parlato sia della Marvel che di Dune:



"Ti danno tutto", ha spiegato Brolin. "L'unica cosa con la Marvel è che una volta ogni tanto cambiavano le cose sul set. Ti davano pagine di script per farti pensare che fosse una cosa, e poi la cambiavano e dovevi rifarla, è stato fastidioso. Ma con Dune, è tutto scritto, hai un libro, hai materiale di partenza, è un po' difficile da nasconderlo. Anche se è un adattamento molto fedele, ci sono alcune cose che sono cambiate, ci sono alcune cose che sono improvvisate, ci sono alcune cose che sono create per...perché il film ha una vita propria. È tutto pratico, siamo sui set che stai guardando, sei nel mezzo di questi enormi set”.



La storia di Dune è conosciuta nel mondo da decenni ormai, e gran parte del pubblico è ben consapevole di tutti i colpi di scena e le svolte che accadono mentre con la Marvel le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Il MCU, pur essendo basato sui fumetti, è molto diverso dal materiale originale e tutti lavorano duramente per mantenere i segreti. Dopo essere stato protagonista di due dei film più segreti della Marvel, Brolin probabilmente apprezza il passaggio a un progetto che è già abbastanza conosciuto.



L'attore ha anche recentemente definito Dune un "capolavoro" durante un'intervista con ACE Universe, se non l'avete ancora fatto potete leggere la nostra recensione di Dune.



"Hanno proiettato il film per noi quando finalmente era concluso. Ed ero così sbalordito. Voglio dire, penso di poter tranquillamente dire che è un capolavoro", ha detto Brolin. "È davvero un capolavoro cinematografico, quello che è stato in grado di fare Denis è tenere insieme tutti quei personaggi e dare a tutti il loro tempo sullo schermo e il loro momento, ma poi ha anche tenere la storia al di sopra di questo, e le ha reso giustizia. Era come 'avevi la sensazione che sarebbe andato alla grande?' e tu dici: 'No, mi sto divertendo. Adoro farlo, ma non lo sai fino a quando non lo vedi quanto sarà fantastico.'"



Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Dune che è uscito al cinema il 16 settembre 2021 e uscirà negli USA il 22 ottobre.