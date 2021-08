Dune, Josh Brolin dopo l'anteprima: 'E' un capolavoro cinematografico'

Continua la serie di commenti dopo la prima di Dune, che arriverà ufficialmente nelle sale italiane a partire dal 16 Settembre, e per cui le aspettative sono molto alte. Dopo la regista Chloe Zhao, che si è detta entusiasta dell'ultima fatica di Villeneuve, ad esprimersi è stato l'attore Josh Brolin, che nel film interpreta Gurney Halleck.

Brolin conosce molto bene il regista, con cui ha già lavorato su Sicario nel 2015. Nel corso di un'intervista per Comic Book, l'attore ha dichiarato di aver amato la prima visione di Dune, arrivando a definirlo "un capolavoro cinematografico". E a pensarla come lui è anche il suo collega Jason Momoa, che ha detto di desiderare un cut del film che duri 4 o 6 ore.

"Hanno proiettato il film per noi quando finalmente è stato terminato. Ed ero così sbalordito. Voglio dire, penso di poter tranquillamente affermare che è un capolavoro" ha dichiarato Josh Brolin nel corso dell'intervista. "È davvero un capolavoro cinematografico, quello che è stato in grado di fare, tenere tutti quei personaggi e dare a tutti quei personaggi il loro tempo , ma poi anche mettere la storia in cima a tutto ciò e rendere giustizia alla storia. E la fotografia, che è stata curata da Greg Fraser, con cui ho finito per realizzare un libro, abbiamo appena terminato il nostro libro che è composto dalle sue fotografie ed è scritto da me, che uscirà nel periodo in cui uscirà Dune, tutto insieme. È stato uno di quei momenti in cui tutto è al posto giusto – No Country [For Old Men] era un po' così, e c'è stato un punto in cui mi hanno chiesto 'Avevi la sensazione che qualcosa sarebbe andato bene?' e tu sei tipo, 'No, mi sto divertendo. Adoro farlo, ma non sai fino a quando non lo vedi quanto sarà fantastico'."

E a quanto pare Dune, fantastico lo è per davvero. E non ci stupisce se pensiamo ai grandi film di Villeneuve, molto curati a livello visivo ma non solo, come Prisoners, Blade Runner 2049 e Arrival. Solo per citarne alcuni. Adesso il pubblico aspetta con impazienza Dune, con la speranza di vedere anche una parte due in futuro.