Dune, John Boyega esalta il look di Oscar Isaac: ti volevo così in Star Wars

Nelle ultime ore ci è stato permesso di dare una sbirciatina a quel che sarà Dune di Denise Villeneuve, il nuovo adattamento cinematografico dell'opera fantascientifica di Frank Herbert. Tra le prime immagini, troviamo anche Oscar Isaac in costume... E ovviamente non poteva mancare il commento del collega di Star Wars, John Boyega.

Le prime foto di Dune promettono una pellicola davvero epica, non solo per il cast stellare che ne è protagonista, da Timothée Chalamet e Zendaya a Jason Momoa e Josh Brolin, da Javier Bardem e Dave Bautista a Stellan Skarsgård e Oscar Isaac, ma anche per la strepitosa estetica adottata da Villeneuve tra costumi, scenografie e fotografia.



Ma a quanto pare a essere entusiasti non sono solo i fan, ma anche John Boyega, che ricondividendo la foto del collega Oscar Isaac commenta: "MISERIACCIA OSCAR! #Dune" e "Perché diamine non abbiamo una cosa del genere in Star Wars (-.-) (-.-) (-.-)".



Immaginatevi la Resistenza con quelle armature...



A detta dello stesso Villeneuve Dune è il progetto più difficile a cui abbia lavorato finora, ma sono già arrivati i complimenti del figlio di Frank Herbert, che si congratula con il regista per il suo operato. Operato che noi non vediamo l'ora di poter ammirare.



Dune sarà al cinema a partire dal 18 dicembre.