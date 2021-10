Dune, Javier Bardem su Stilgar: 'mi ricorda un personaggio de Il Signore degli Anelli'

Denis Villeneuve ha riunito davvero un cast straordinario in Dune e tra le stelle di Hollywood che hanno recitato nel film basato sull’opera di Frank Herbert c’è anche l’attore Premio Oscar Javier Bardem, che ne è stato particolarmente felice ed ha paragonato il suo personaggio ad un iconico personaggio de Il Signore Degli Anelli.

Il caso vuole che Bardem sia un grande fan dei libri e abbia un legame unico con il materiale originale. L’attore interpreta il leader dei Fremen Stilgar ed in realtà conosceva bene il personaggio prima che venisse scelto per il ruolo, ma non è tutto, Stilgar gli ha ricordato nientemeno che Aragorn, uno dei personaggi preferiti dai fan de Il Signore degli Anelli.

In una cover story per Entertainment Weekly, le star di Dune hanno discusso del processo di casting e di cosa le ha ispirate ad assumere i rispettivi ruoli. Bardem ha detto che aspirava ad interpretare Stilgar da molto tempo:

“Ho incontrato Villeneuve a pranzo. Mi ha offerto il ruolo e sono rimasto sbalordito dal fatto che fosse così diretto. Ho letto il libro molti anni fa, e abbastanza divertente, mi sono sentito allo stesso modo con Stilgar di quando ho letto di Aragorn nel Signore degli Anelli. È quel ruolo che vuoi interpretare quando sei un bambino. Quindi, quando Denis Villeneuve mi ha chiesto di interpretalo, ero assolutamente scioccato, sapendo che avrebbe fatto qualcosa di davvero unico con esso."

Per l'attore deve essere stato davvero entusiasmante realizzare un sogno d’infanzia e avere l'opportunità di dare vita a un personaggio da lui tanto amato. Bardem spera di realizzare Dune 2 e visti i risultati incoraggianti della pellicola, questo potrebbe accadere.

Mentre Il Signore degli Anelli e Dune hanno molto poco in comune, entrambe le serie di libri sono pilastri dei rispettivi generi e senza dubbio hanno ispirato molti bambini con i loro personaggi eroici.

Presto vedremo Bardem nei panni di Re Tritone, nel remake live-action della Disney de La Sirenetta al fianco di Halle Bailey e Melissa McCarthy. Vi lasciamo con la nostra recensione di Dune.