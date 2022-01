Dune, Javier Bardem: 'Nella parte due voglio cavalcare un Sandworm'

L'arrivo di una Parte Due di Dune è stato ormai ufficializzato da più di due mesi, e Javier Bardem non vede l'ora di tornare sul set. L'interprete di Stilgar ha ammesso di avere un desiderio per questo nuovo capitolo: cavalcare un verme delle sabbie (Sandworm).

Villeneuve al momento è al lavoro sul sequel dell'acclamata saga, e poche sono le informazioni giunte agli attori. Bardem ha infatti dichiarato di non aver letto il copione e di non sapere molto sul futuro del prodotto. Ha però un desiderio, e non ha esitato a mettere subito in chiaro di cosa si tratta. "La sola cosa che voglio è poter cavalcare un verme della sabbia (Sandworm)" ha detto ai microfoni di Deadline. "Denis [Villeneuve] mi ha comunicato che proverà farlo succedere. Accade nel libro, tra l'altro. Stilgar insegna a Paul [Atreides]come conquistare il potere del deserto, che consiste nell'addomesticare quegli enormi animali per utilizzare la loro potenza e le loro incredibili dimensioni contro gli Harkonnen. Si spera che accada".

Questo è sicuramente un grande periodo per Bardem, che è stato appena nominato ai SAG per il suo ruolo nel film biografico diretto da Aaron Sorkin Being the Ricardos. Adesso speriamo che un altro dei suoi sogni possa avverarsi: cavalcare un verme delle sabbie. Ci riuscirà? Potremo scoprirlo solo il 20 Ottobre 2023, quando la Parte 2 di Dune arriverà in sala.