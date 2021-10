Dune, Javier Bardem e Josh Brolin: 'Sembrava di stare girando un film indipendente'

Il nuovo film di Denis Villeneuve Dune sta sbancando al boxoffice, ma se chiedete a Javier Bardem e Josh Brolin, più che un kolossal fantascientifico a loro è sembrato di stare girando un film indipendente.

Si è fatto un gran parlare del film di Dune fin da quando è stato annunciato lo sviluppo di un nuovo adattamento cinematografico con al timone Denis Villeuve.

Con la pandemia di mezzo poi, i tempi di produzione e distribuzione di tutte le pellicole si sono allungati, e di conseguenza anche l'attesa per la prima parte della trasposizione dell'opera di Frank Herbert non ha fatto che aumentare, generando ancora più hype.

Ora la pellicola è approdata sugli schermi di tutto il mondo, portandosi a casa rispettivamente un 83% e un 92% di gradimento da parte di critica e pubblico secondo Rotten Tomatoes, rendendo ancora più concrete le effettive possibilità di un sequel di Dune.

Ma sebbene si tratti di un blockbuster con maestose scenografie e incredibili effetti speciali, le star del film di Villeneuve Josh Brolin e Javier Bardem hanno rivelato che l'atmosfera sul set era completamente diversa da quel che ci si potrebbe aspettare.

"L'esperienza è sempre diversa dal prodotto finale, ma in questo caso lavorare al film è stato un qualcosa di molto intimo; estremamente divertente, e molto intimo" ha a spiegato Brolin ai microfoni di Collider.

E Bardem non ha potuto che concordare: "A volte mi sembrava di stare realizzando uno di quei piccoli film indipendenti, per il modo in cui se ne è occupato Denis, per come ha gestito le performance e come ci aiutasse a provare sempre cose diverse senza la pressione che potrebbe derivare solitamente da un film di una tale portata".