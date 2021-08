Dune, Jason Momoa vuole la versione estesa: 'Dura dalle 4 alle 6 ore'

Il Dune di Denis Villeneuve non ha neanche avuto il tempo di far capolino in sala che già qualcuno ipotizza una campagna sulla scia delle ormai celebri #ReleaseTheSnyderCut e #ReleaseTheAyerCut: l'input, stavolta, non arriva però dai fan sul piede di guerra, bensì da uno dei protagonisti stessi del film.

Stiamo parlando di Jason Momoa: l'ex-star di Game of Thrones, presente ovviamente anche nello strepitoso trailer di Dune, ha infatti parlato dell'esistenza di una extended cut del film con Timothée Chalamet che potrebbe durare addirittura fino a 6 ore!

"È davvero un bel film. Sai cosa dovrebbero fare? Dovrebbero rilasciare la versione di 4-6 ore di questa prima metà. Si potrebbe guardare questa versione come se fosse uno show televisivo, uno potrebbe vedere il film per intero quando vuole. Io voglio vedere l'intera opera di Denis. Non voglio che venga tagliata" sono state le parole dell'attore di Aquaman.

Il materiale, d'altronde, non manca: il primo libro del ciclo di Dune è un volume mastodontico, per cui risulta piuttosto facile credere che il girato sia stato direttamente proporzionale al numero di pagine scritte da Frank Herbert. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un'operazione del genere? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, stanno già impazzendo per la barba di Oscar Isaac in Dune.