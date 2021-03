Dune, Jason Momoa sicuro: 'Questo film fissa lo standard a cui voglio arrivare'

L'ambizione è una delle spinte più forti in qualunque campo si decida di fare carriera: lo sa bene Jason Momoa che, dopo la partecipazione al Dune di Denis Villeneuve nei panni di Duncan Idaho, sembra avere le idee ben chiare sugli standard a cui attenersi per il prosieguo della sua carriera in quel di Hollywood.

Parlando della sua partecipazione al film con Zendaya, Timothée Chalamet e Oscar Isaac, infatti, Momoa ha espresso chiaramente la sua soddisfazione e la sua intenzione di proseguire su questa falsariga nel corso dei prossimi anni: "Questo film fissa lo standard a cui voglio che punti la mia carriera... Ho imparato così tanto ogni giorno" sono state le parole dell'ex-Khal Drogo di Game of Thrones.

Un'esperienza, quella sul set del film tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert, che sembra aver lasciato un segno profondo in tutti i suoi protagonisti: di recente, ad esempio, anche Zendaya si è detta entusiasta del lavoro svolto con Dune, mentre più di una volta gli addetti ai lavori hanno parlato del film di Villeneuve come di qualcosa che rivoluzionerà il cinema al pari di kolossal come Il Signore degli Anelli.

Regna ancora l'incertezza, invece, per quanto riguarda la data della release di Dune, per il quale non è ancora stata del tutto scartata l'ipotesi streaming, nonostante il parere contrario di Legendary e degli attori coinvolti.