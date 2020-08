Dune: Jason Momoa si rotola nel fango e stuzzica i fan: tutte le foto

Che Jason Momoa ami condividere le sue gesta da uomo rude e tutto d'un pezzo, sempre però con auto-ironia, è cosa risaputa e stavolta il protagonista di Aquaman e dell'attesissimo reboot Dune di Denis Villeneuve stuzzica i fan come mai prima d'ora.

Momoa ha infatti condiviso alcune foto della sua più recente escursione in fuoristrada, durante cui non sono mancate frecciatine scherzose al film che lo vedrà presto coinvolto. In calce troverete i divertenti scatti appena postati dall'attore su Instagram, recanti il commento:

"Mi sono rotolato come un maiale nel fango. È difficile da spiegare, ma ho avuto una giornata davvero entusiasmante, adesso quel che mi serve è un partner per affrontare Dune, che arriverà molto presto. Aloha."

Ovviamente, le imprese che vedranno coinvolti Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani),Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Oscar Isaac (Duca Leto Atreides), Josh Brolin (Gurney Halleck), Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen), Dave Bautista (Glossu), Stephen McKinley Henderson (Thufir Hawa), Jason Momoa (Duncan Idaho) e Javier Bardem (Stilgar), saranno ben più entusiasmanti e la rivisitazione del cult misconosciuto di David Lynch è già in odore di nomination agli Oscar 2021.

Recentemente abbiamo appreso che il cast di Dune arriverà presto in Europa per alcune riprese aggiuntive e che il regista Villeneuve ha già in mente nuovi progetti dopo Dune.