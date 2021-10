Dune, Jason Momoa sulle riprese: 'avevo paura di fare brutta figura davanti ai miei idoli'

Jason Momoa veste i panni di Duncan Idaho in Dune, adattamento del romanzo di Frank Herbert diretto da Denis Villeneuve. L’attore ha raccontato la sua esperienza sul set e ha rivelato di aver sofferto di un po’ d’ansia da prestazione trovandosi davanti a così tanti dei suoi idoli del mondo dell’intrattenimento.

La star di Aquaman interpreta il migliore amico del personaggio di Timothée Chalamet, Paul Atreides, se non l'avete ancora fatto vi conisgliamo di leggere la nostra recensione di Dune. Momoa ha detto che non gli dispiaceva stare davanti alla telecamera, ma non voleva fare brutta figura davanti agli attori che ammirava.



"Direi che questo film probabilmente mi ha spaventato più di qualsiasi altro film in cui sia mai stato. Non era necessariamente il ruolo; è più la mia paura, i nervi del fallimento di fronte ai miei coetanei e idoli", ha detto.



Oltre ai suoi co-protagonisti che includono Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem, Momoa ha affermato di ammirare il regista Villeneuve: "Denis è il mio regista preferito al mondo, questi attori in questo film sono quelli che ammiro. Sto lavorando con tutti quelli con cui ho sempre voluto lavorare."



Momoa ha anche paragonato la sua esperienza con le riprese di Dune al suo ruolo da protagonista in Aquaman e ha detto che il film DC "prevede molto più lavoro in studio...quando guardo Justice League o Aquaman, ti daranno un'idea di com'è, e ci sono così tanti bellissimi artisti che fanno effetti visivi. Mentre per Dune, alla fine dici 'Wow, è incredibile. Non posso credere di aver preso parte a questa avventura!' Quando guardo Aquaman con i miei figli, dico: 'Wow! È meraviglioso vedere questi mondi mentre in Dune, sono davvero in quei posti. Ci sono così tanti mondi diversi su questo pianeta e sono grato di andare in questi luoghi.”



In un'altra intervista la star ha raccontato di come ha ottenuto il ruolo in Dune