Dune, Jason Momoa racconta: 'C'è un Easter Egg fatto apposta per mio figlio'

Mentre l'annuncio del sequel di Dune sembra ormai imminente, il film diretto da Denis Villeneuve ha debuttato anche negli Stati Uniti, e i fan del romanzo di Frank Herbert si sono già messi a caccia di Easter Egg e riferimenti al libro. Come ha raccontato Jason Momoa, inoltre, c'è un preciso momento nel film dedicato appositamente a suo figlio.

Lo ha raccontato a IndieWire lo stesso Jason Momoa, parlando del lavoro intenso svolto dal cast di Dune per le scene d'azione e l'apprendimento delle tecniche di combattimento. Una di queste era il kali, l'arte marziale nazionale delle Filippine, di cui il figlio del protagonista di Aquaman è studioso e praticante.

In Dune, quindi, "Abbiamo dovuto fare numerosi combattimenti, e un sacco di allenamento è stato fatto per quell'ultima scena di battaglia" ha raccontato Jason Momoa. "Abbiamo fatto un sacco di cose come il kali. Io non l'ho mai veramente imparato, mio figlio lo pratica. Ci sono sicuramente dei momenti intimi in cui faccio dei gesti per mio figlio. C'è una mossa di Kali, dove ti metti una mano sul cuore e poi la metti sulla testa. Questo gesto è per Timothée nel film, ma è per mio figlio nella vita reale."

Intanto anche Stephen King promuove Dune. Chi conosce le tecniche del kali capirà sicuramente qual è la scena a cui si riferisce Jason Momoa: al di là dell'Easter Egg dedicato a suo figlio, c'è da dire che si integra perfettamente nel contesto di Dune.