Dune, Jason Momoa: 'quando Villeneuve mi ha chiamato ero in cima a una montagna'

Jason Momoa interpreta Duncan Idaho in Dune, adattamento di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert. In una lunga intervista con IndieWire l'attore ha raccontato come ha ottenuto il ruolo e alcuni dolci retroscena.

Duncan è visto dal protagonista Paul Atreides (Timothée Chalamet) una figura importante, un mentore per cui prova molta ammirazione. Quel tipo di sensazione che Momoa aveva nei confronti dei suoi colleghi tra cui Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem e Dave Bautista.



“Era diverso da qualsiasi altro set in cui sia mai stato. Eravamo tutti così uniti", ha detto Momoa a IndieWire. “Non mi aspettavo che Oscar Isaac fosse così straordinario. Così divertente, talentuoso e affascinante. Brolin, sapevo che sarebbe stato uno stallone. Javier è come un Dio per me. Timothée è così intelligente. Rebecca è fantastica, ha tenuto testa a tutti noi".

I modelli che l'attore ha avuto da bambino lo hanno aiutato con il suo ruolo: "Mi sono ispirato a quegli uomini che entrano nella tua vita, e fanno questi viaggi, che siano alpinisti o skateboarder, fanno queste avventure, e tornano e le raccontano e tu li idolatri", ha detto Momoa. “Questo è quello che davvero sentivo che Duncan fosse per il personaggio di Timothée. Questo è ciò che volevo incarnare quando interpretavo questo ruolo".



Villeneuve ha scelto Momoa senza nemmeno fare un'audizione nel 2019: "Ho ricevuto una chiamata dal mio agente mentre mi trovavo letteralmente in cima a una montagna, e sono rimasto scioccato, e lui era tipo, 'Denis Villeneuve vuole parlarti'. Pensavo fosse uno scherzo. Ha detto: 'Vuole parlarti adesso. Ti vuole per un ruolo. Non dirà a nessuno di cosa si tratta’. Io e il mio migliore amico, che ama Denis, siamo corsi giù dalla montagna e l’ho chiamato con FaceTime e lui aveva preparato tutto. Era quasi come se me lo stesse proponendo, e sono rimasto sorpreso. Mi ha chiesto se avrei interpretato Duncan. Non era mai successo prima".

L'affiatamento del cast si è visto anche nel prodotto finito e in tutti gli eventi promozionali che hanno visto l'ensemble al completo, se non l'avete ancora letta non perdetevi la nostra recensione di Dune. Per quanto riguarda la preparazione delle scene di combattimento, Momoa ha detto che non era totalmente diverso dalle sue esperienze nel DC Extended Universe.

"Abbiamo dovuto combattere contro numerose persone, quindi è stato necessario un sacco di allenamento nell'ultima scena di battaglia. Abbiamo fatto un sacco di cose come il Kali, combattimento filippino. Non l'ho mai veramente imparato. Mio figlio lo fa. Nel film faccio una mossa di Kali, dove ti metti la mano sul cuore e sulla testa. Questo è per Timothée nel film, ma è per mio figlio nella vita reale".



Il cast di Dune sembra davvero molto unito e tutti si sono dichiarati entusiasti di realizzare un sequel, dopotutto il finale aperto del primo capitolo lo richiede a gran voce. Il box office sta premiando Dune anche in USA per lui le possibilità di vedere l'avventura continuare aumentano.