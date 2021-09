Dune, Jason Momoa omaggia GoT nel nuovo video: 'Questa è per te, Khaleesi'

Prima di Dune, prima ancora di Aquaman, nella vita e nella carriera di Jason Momoa c'è stato Game of Thrones: il ruolo di Khal Drogo permise al futuro Duncan Idaho di farsi conoscere dal grande pubblico spiccando definitivamente il volo come attore, regalando al nostro un'esperienza di quelle difficili da dimenticare.

E non l'ha dimenticata, infatti, il buon Jason: mentre Javier Bardem si dichiara impaziente di tornare nel modo di Dune, infatti, l'attore di Duncan Idaho si è mostrato in un video che racchiude alcuni momenti del dietro le quinte del film di Denis Villeneuve incentrati proprio sul Maestro d'Armi di casa Atreides, video durante il quale la star di Aquaman ha voluto dimostrare ancora una volta il suo legame con lo show tratto dai libri di George R. R. Martin.

"Questo combattimento è per te, Khaleesi" sono le parole con cui Momoa si congeda prima di dedicarsi alle riprese di una delicata scena di lotta sotto l'occhio vigile di Denis Villeneuve: un modo come un altro per ricordare il suo glorioso passato da guerriero Dothraki nei panni di quel Khal Drogo tanto amato dai fan di Game of Thrones.

Chissà se Emilia Clarke vorrà rispondere alla dedica del suo amato! Nell'attesa di un commento, intanto, cerchiamo di capire in che modo dovrebbe proseguire la saga di Dune dopo questo primo film.