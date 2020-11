Dune, Jason Momoa non riusciva a credere di essere nel cast: 'Mi sentivo un impostore'

Nell'attesissimo Dune Jason Momoa, noto anche per Game of Thrones e Aquaman, interpreterà il maestro di spada Duncan Idaho. Il quarantunenne attore ha recentemente confessato di aver fatto molta fatica a rendersi conto di essere stato scelto da Denis Villeneuve nel cast del film, basato sull'omonimo romanzo di Frank Herbert.

Aver ottenuto la parte in Dune ha fatto sentire Jason Momoa come se si fosse "letteralmente infilato nel sogno di qualcun altro" ha raccontato l'attore alla rivista Men's Health. "Mi sentivo un impostore" ha aggiunto.

Tra gli altri suoi ricordi legati all'esperienza sul set, durante la quale si è molto affezionato a Timothée Chalamet, Momoa ha raccontato la soggezione provata nei confronti di Javier Bardem e l'orgoglio per non aver ricevuto alcuna critica da Villeneuve dopo una scena particolarmente difficile.

"Siamo seduti a questo tavolo, e la scena è tutta su Javier che entra nella stanza. Non ho mai visto nessuno entrare con una tale aria da padrone. [...] Poi pronuncia le sue battute ed è perfetto. Subito dopo, Denis va da lui e inizia a muovergli degli appunti. Io ero scioccato: su cosa diavolo potresti avere da ridire? Ero anche completamente terrorizzato, perché dovevo recitare la mia scena e la fantascienza non è proprio il mio forte. L'ho fatto e non ho ricevuto nessun appunto. Ero talmente felice che avrei potuto mettermi a piangere."

Per altri approfondimenti su Dune, rimandiamo alla recente copertina di Elle dedicata a Zendaya.