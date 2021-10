Dune, Jason Momoa dedica una scena del film a Emilia Clarke: ecco quale!

A quasi un mese dal lancio internazionale e a pochi giorni dalla sua uscita nelle sale americane e contemporaneamente su HBO Max, Dune è ormai un kolossal dal discreto successo di pubblico e una delle sue star, Jason Momoa, ha voluto dedicare una scena in particolare a Emilia Clarke, sua celebre collega nella serie Game of Thornes.

Attraverso il proprio canale ufficiale su YouTube, proprio Jason Momoa ha voluto fare una dedica a Emilia Clarke e questa dedica è contenuta proprio nel kolossal di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert. Nel film Jason Momoa interpreta il guerriero Duncan Idaho e nel video sentiamo Momoa affermare con commozione: "La scorsa notte ho visto il finale di Game of Thrones", dice Momoa e lo ha fatto subito prima di filmare una scena di combattimento per Dune mentre era sul set, infatti la star di Aquaman ha aggiunto: "Questo combattimento è per te, Khaleesi".

Ovviamente il rimando è alla sua partecipazione a Game of Thrones, nella cui prima stagione Momoa dava vita al personaggio di Khal Drogo. Un ruolo che gli ha sicuramente procurato quella fama internazionale che poi ha spinto ulteriormente la sua carriera fino a consegnarli i ruoli di Aquaman e quindi di Duncan in Dune. In questo momento Momoa è sul set di Aquaman 2 che vedrà sempre alla regia James Wan.

Tornando invece a Game of Thrones, nella giornata di ieri HBO ha diffuso il primo teaser trailer di House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones a uscire dopo la conclusione della serie principale. Il trailer non ci fornisce per il momento ancora una specifica data di uscita per la serie, sottolineando solo che finalmente è in arrivo su HBO nel 2022. Intanto, le riprese di House of the Dragon proseguono a ritmo serratissimo dopo i molteplici stop dovuti al Covid-19. Speriamo che non ci siano altri intoppi e che l'attesissimo spin-off possa rispettare i tempi di uscita previsti.