Dune, James McAvoy ricorda la serie del 2003: 'Ecco cosa ho imparato'

Dune ha superato Space Jam 2 al botteghino, registrando numeri incredibili già alla sua prima settimana. Il terzo adattamento curato da Denis Villeneuve, in verità sarebbe il quinto, se si considera la serie di John Harrison per SyFy del 2000, seguita da quella del 2003 intitolata Frank Herbert’s Children of Dune con James McAvoy.

Proprio l'attore, che interpretava Leto II Atreides, si è recentemente espresso in merito al film e alla sua esperienza. McAvoy ha ricordato infatti di aver ricevuto in passato un preziosissimo consiglio dall'attrice di Farscape Claudia Black prima di iniziare il suo lavoro. Black gli aveva detto che "la cosa con questa merda, cioé la fantascienza, è che devi crederci più di quanto credi a una buona scrittura". Questo perché si tratta davvero di cose folli quando si parla di questo genere cinematografico.

A questo punto gli è stato chiesto se avesse consigli per Chalamet. McAvoy è stato molto diretto: "Ero in un adattamento del secondo e del terzo libro. Lui è nel primo libro. E sta interpretando un personaggio che alla fine diventa mio padre, in termini di dialogo del personaggio. Quindi, no. Non ho consigli per lui. E non ha bisogno di alcun consiglio da parte mia, è un attore formidabile".

Poi l'attore ha parlato del film del momento, rivelando di essere un vero fan della saga e del regista. "È estremamente eccitante", ha detto. "Erano una serie di libri, voglio dire, li ho letti tutti dall'inizio alla fine e adoro quei libri. Sono incredibili. [...] E quindi non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto [Villeneuve]. È un regista brillante. Un geniale creatore di fantascienza. E amo la fantascienza, così come la fantasia. Quindi sì, mi sto preparando".

E come lui molti altri, mentre una buona fetta di pubblico ha già visto il film. Vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato noi nella nostra recensione di Dune!