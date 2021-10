Dune sarà il più grande incasso dell'era post pandemia? Decisivi i risultati di Cina e USA

Quello cinematografico è stato sicuramente uno dei settori più colpiti dalla pandemia ma le cose sembrano finalmente migliorare. Fin qui molte pellicole hanno deluso le aspettative in termini di incassi, Dune però potrebbe finalmente invertire la tendenza diventando la pellicola più vista del 2021.

Sebbene l'attesissima pellicola di Denis Villeneuve abbia guadagnato per adesso solo (si fa per dire) 129 700 000 dollari a livello globale, con l'imminente uscita in Cina, Stati Uniti e Gran Bretagna, le cose potrebbe migliorare notevolmente. Dune infatti arriverà su questi mercati il prossimo 22 ottobre, a un mese di distanza circa dalla distribuzione nelle sale cinematografiche italiane. Le prevendite sembrano promettere piuttosto bene, infatti per il primo week end nelle sale di queste nazioni sono stati venduti già molti biglietti, per un guadagno netto di circa 30 milioni di dollari.

Dopo i risultati "deludenti" di Tenet di Christopher Nolan insomma, questa potrebbe essere la prima epopea cinematografica a raggiungere risultati pari o addirittura migliori a quelli dell'era pre-pandemia. Tra l'altro Dune verrà rilasciato in contemporanea anche su HBO Max, e in molti credono che questo modo ibrido di diffusione possa influire in qualche modo sui guadagni finali, spingendo molte persone a preferire il proprio divano alla poltrona del cinema.

Intanto già sono molte le ipotesi su Dune 2, il secondo capitolo della saga tratta dai libri di Frank Herbert saprà coinvolgere ulteriormente il pubblico? Voi cosa ne dite?